وقفة مع الفريق بعد تراجع مستواه.. عدد من جماهير #الشباب تدشن هشتاق #البلطان_رمزنا_وحبنا

دشنت عدد من الجماهير الشبابية هاشتاق #البلطان_رمزنا_وحبنا، وذلك دعمًا لناديها في هذه المرحلة الحرجة التي يشهد فيها الفريق تراجعًا في مستوياته.

وسقط فريق الشباب في فخ الخسارة أمام مضيفه أبها، بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلقت جماهير الشباب، هاشتاقاً بعنوان #البلطانرمزناوحبنا، تقديرًا واحترامًا لدور القادح الكبير بصنع انجازات الليث، والتأكيد على أن الرئيس الحالي لفريق العاصمة، يبقى أحد أهم رؤساء النادي عبر التاريخ.

وغرد عايض آل مسعد: «في وقت الأنديه الأخرى تغرق فالديون، ولعيبتهم يتنافرون من أنديتهم، الشباب أشبه بصفر ديون، وهذا ما يجعلني مطمئن للقادم»، فيما كتب سعد الشريف: «كل الجماهير الشبابية، ثقتها فيك لا حدود لها، يالقادح».

وقال مبارك البديري: «يبقى البلطان أحد رموز نادي #الشباب، والجماهير الشبابية تدعمه، وبكل قوة لتعديل أوضاع النادي».

وأضاف صاحب حساب ريان: «يبقى أفخم رئيس في تاريخ دورينا.. لا ننكر أخطائه في جلب مُخلفات الهلال، ولكن القادح يستاهل نعطيه فرصة وفرصتين»، فيما شدد سلمان الشهري: «رغم الظروف يظل البلطان رمز من رموز نادي الشباب، ونقبل التغيير في كل شيء في النادي، إلا أبو الوليد، لأن ثقتنا فيه ما يهزها خساره، راح يعود الشباب منافسا، ومع البلطان رجل يجيد العمل في الأزمات، وراح نبقى داعمين له، حتى يعود الشباب للمنصات».

وتكبد الشباب الخسارة الرابعة تواليًا، ليتراجع إلى المركز العاشر، برصيد 15 نقطة، فيما رفع فريق أبها رصيده إلى 20 نقطة، قفز بها إلى المركز السادس.