تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية #وظايف_شاغرة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج بمسمى أخصائي عمليات الطيران للسعوديين فقط.

ومن ضن شروط التقديم على هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الطيران، هندسة الطيران).

معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) لحملة البكالوريوس ومعدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3 من 4) لحملة الماجستير.

إجتياز امتحان اللغة الإنجليزية STEP بدرجة لا تقل عن 72 (يشترط ألا يتجاوز تاريخ الإمتحان سنتين) ولن يتم قبول أي اختبارات لغة إنجليزية أخرى.

أما الوثائق المطلوبة فهي:الهوية الوطنية وسيرة ذاتية وصورة من المؤهل مع توفر المعادلة للمؤهلات من الخارج وصورة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP وصورة من الخبرات إن وجدت .