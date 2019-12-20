فيما يلي سجل المباريات النهائية في بطولات كأس العالم للأندية :
2000 كورينثيانز البرازيلي × فاسكو داجاما البرازيلي 0 / 0 (4 / 3)
2005 ساو باولو البرازيلي × ليفربول الإنجليزي 1 / صفر
2006 انترناسيونال البرازيلي × برشلونة الأسباني 1 / صفر
2007 ميلان الإيطالي × بوكا جونيورز الأرجنتيني 4 / 2
2008 مانشستر الإنجليزي × ليجا دي كويتو الإكوادوري 1 / صفر
2009 برشلونة الأسباني × استوديانتس الأرجنتيني 2 / 1 (بعد وقت إضافي)
2010 انتر ميلان الإيطالي × مازيمبي الكونغولي /3 صفر
2011 برشلونة الإسباني × سانتوس البرازيلي 4 / صفر
2012 كورينثيانز البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي 1 / صفر
2013 بايرن ميونيخ الألماني × الرجاء البيضاوي المغربي 2 / صفر
2014 ريال مدريد الإسباني × سان لورنزو الأرجنتيني 2 / صفر
2015 برشلونة الإسباني × ريفر بليت الأرجنتيني 3 / صفر
2016 ريال مدريد الأسباني × كاشيما أنتلرز الياباني 4 / 2 (وقت إضافي)
2017 ريال مدريد الإسباني × جريميو البرازيلي 1 / صفر
2018 ريال مدريد الإسباني × العين الإماراتي 4 / 1
2019 ليفربول الإنجليزي × فلامنجو البرازيلي –