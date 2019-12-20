جونسون يهدف لـ”بريكست” بتصويت في البرلمان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يهدف إلى “إتمام” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بعد 3 سنوات ونصف من تصويت بريطانيا على المغادرة، وذلك بالتصويت على تشريعات رئيسية اليوم الجمعة.

وسيقدم جونسون مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم المنتخب، في أول تصويت رئيسي منذ فوز المحافظين في الانتخابات المبكرة التي جرت الأسبوع الماضي.

وينص مشروع القانون على وعود جونسون الانتخابية ببدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير(كانون ثاني) المقبل والتفاوض على اتفاقية حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل.

وقال جونسون قبيل التصويت: “اليوم سنفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا للشعب ونتم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمناسبة عيد الميلاد”،مضيفاً أن إقرار مشروع القانون سيبشر بـ “بداية فجر جديد لبلادنا”.

وأضاف أنه بمجرد “إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، ستزيد الحكومة تمويلها للخدمات الصحية الوطنية، وتستثمر في البنية التحتية، ونرفع مستوى الفرص والازدهار عبر أمتنا العظيمة”.

ومن المتوقع أن يكون إقرار مشروع القانون إجراءً شكلياً بعد أن فاز المحافظون بأغلبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً.

وقالت الحكومة إنه إذا وافق المشرعون على مشروع القانون يوم الجمعة، فسوف يمر مشروع القانون بالمراحل المتبقية في أوائل كانون ثان/يناير ويصبح قانونًا في أسرع وقت ممكن.