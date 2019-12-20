أندية الدوري السعودي تحسم موقفها من مبادرة “ادعم ناديك”

أجمعت الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) على استمرار مبادرة “ادعم ناديك” التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة السعودية قبل عامين.

وذكرت مصادر مطلعة أن جميع الأندية صوتت على استمرار المبادرة من خلال اجتماع عقد بين ممثلي الأندية ومديري التسويق والرؤساء التنفيذيين والإدارة القانونية وشؤون الأندية في الهيئة.

واتفقت الأندية مع شركة التنفيذ على تفعيل المبادرة بحضور إدارة الاستثمار في الهيئة، بحيث يتم تحويل المبالغ المالية للمبادرة إلى حسابات الأندية مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحويل المهام الإدارية والمالية لمشروع “ادعمناديك” إلى الشركة المنفذة التي استعرضت الخطة التسويقية للأندية.

وأضافت أن عددا من الأندية طرحت مقترحا يقضي ببحث سبل تسويق المبادرة لكل ناد بطريقته الخاصة والمناسبة للنادي، مع مطالبة الأندية لقاعدة البيانات من الشركة المنفذة وتفاصيل الحسابات.