البنتاجون: تدريب السعوديين على الأراضي الأميركية لا ينطوي على “تهديد”

أعلن البنتاجون الخميس أنه حقق في خلفيات جميع العسكريين السعوديين الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة، دون أن يتوصل الى وجود “سيناريو تهديد فوري”، وذلك بعد أسبوعين من حادث إطلاق نار قام به متدرب.

وأعلن مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية عن اجراء مراجعة أمنية للمتدربين بعد الهجوم، وعلّقوا التدريبات العملية للعسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الدروس في غرف المحاضرات.

وقال غاري ريد مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون إن السلطات الأميركية تحققت من هويات نحو 850 متدربا سعوديا يتدربون حاليا في القواعد العسكرية الأميركية، وكذلك من أنشطتهم السابقة ومشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “يمكننا القول أنه لم يتم اكتشاف أي معلومات تشير إلى وجود سيناريو تهديد فوري”.

ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، ويوجد 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.