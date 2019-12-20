بدء التقديم على وظائف التعاون للفصل الثاني بجامعة بيشة الأحد

أعلنت جامعة بيشة ممثلة بعمادة الموارد البشرية عن فتح باب التقديم للتعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس، وذلك لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وفق التخصصات المتاحة، ابتداءً من يوم الأحد (25 ربيع الآخر 1441هـ) وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس (29 ربيع الآخر 1441هـ)، عن طريق منصة تعاون الإلكترونية على الرابط: ‏https://taawon.ub.edu.sa.

وذكرت العمادة بأن شروط التعاون تتضمن أن يكون المتعاون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأفادت بأن الترشيح سيكون حسب الأفضلية وفق العناصر التالية: المعدل التراكمي 40 بالمائة، اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30 بالمائة لحملة البكالوريوس، المؤهلات والخبرات (10 بالمائة لحملة البكالوريوس و40 بالمائة لحملة الماجستير والدكتوراه)، المقابلة الشخصية 20 بالمائة. مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة عند التقديم تشتمل على: صور المؤهلات العلمية، صور الخبرات العملية، صورة من الهوية، خطاب موافقة جهة العمل.

وأوضحت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة أن مدة العقد فصل دراسي واحد، مع أحقية فسخه قبل إكمال المدة في حال قصر المتعاون أو المتعاونة في أحد بنوده. مبينة أنه ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.