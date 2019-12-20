أطفال مكة يدشنون لوحة جدارية الكترونية في اليوم العالمي للغة العربية

انطلقت فعاليات مبادرة “عربي أنا”، مساء أمس الخميس، بأحد أكبر مولات العاصمة المقدسة.

وتضمنت المبادرة فعالية جدارية إلكترونية، شارك فيها أكثر من 90 طفلا، بعبارات جسدت وعي الأطفال بأهمية اللغة العربية.

كما انطلقت العديد من المسابقات اللغوية التفاعلية من خلال التقنية الحديثة مراعية فيها الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وقدم الأطفال لوحات فنية متنوعة.

وبينت صاحبة المبادرة الدكتورة ندى محمد الحارثي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى أن هذه الفعالية اختطت طريقا مغايرا عما يتم تقديمه عادة في الاحتفال باللغة العربية في يومها العالمي الذي تعودنا فيه أن يكون يوما للنخبة فقط ، مع أن الاحتفاء باللغة العربية هو احتفاء بالهوية ، وتعميق هذه الهوية في نفوس الأطفال هو واجب وطني وديني لابد من الالتفات له بقوة وعناية.

كما وجهت شكرها العميق لفريق المبادرة الذي قام بالإعداد والتنفيذ وهن الدكتورة غدير سلامة الحازمي والأستاذة أماني سعيد بادغيش، ومجموعة من الطالبات المتطوعات بجامعة أم القرى، وأيضا لجمعية (كهاتين) لكفالة الأيتام التي شارك بعض أطفالها بفقرة عن اللغة العربية.

دشن المبادرة وكيل كلية اللغة العربية الدكتور سعيد آل يزيد بحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين.