مونديال الأندية 2019.. الهلال يحتاج إلى الصبر ضد مونتيري

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الجمعة، أن فريقه الهلال السعودي بطل آسيا يحتاج إلى الصبر وتفادي الأخطاء ضد منافسه مونتيري المكسيكي، عندما يلتقيان السبت في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في الدوحة.

وقال المدرب الذي قاد فريقه إلى لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم: “علينا أن نكون صبورين ونتعامل مع الكرة بشكل جيد إلى أن نجد المساحة” لاختراق صفوف الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

أضاف: “نحن نريد ذلك (المركز الثالث) ونعلم أن فريق مونتيري المكسيكي منظم جدا يفضل أن يركز على الدفاع لكن لديه أيضا قدرات جيدة في الهجوم”، معتبرًا أنه “من الفرق الذي إذا لم تنتبه لها وأعطيتها كرة سهلة قرب المنطقة، ستتحول إلى فرصة خطرة ضدك”.

وخسر الهلال في نصف النهائي أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، في مباراة كان الأفضل فيها خلال الشوط الأول وأنهاه متقدما بهدف نظيف.

وجاءت هذه الخسارة بعد فوز الهلال في الدور الثاني على الترجي التونسي بطل إفريقيا بهدف نظيف.

في المقابل، خسر مونتيري بصعوبة أمام ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في نصف النهائي 1-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، بعدما كان قد تخطى السد القطري المضيف 3-2 في الدور الثاني.

واعتبر لوشيسكو: “في مشاركتنا الأولى في هذه البطولة أظهرنا أداء جيدًا وثقة وكرة قدم جيدة في نصف النهائي واجهنا أحد أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية، الفريق يمثل البرازيل، أبطال العالم خمس مرات، والبلاد التي قدمت للعالم العديد من لاعبي المستوى الأول”.

أضاف: “في المجمل أداؤنا أفضل من المتوقع، أفضل مما توقع عالم كرة القدم، علينا الاستفادة من الثقة في هذه البطولة لتحسين ذهنيتنا”.

وتابع: “نتمنى أن نلعب مباراة جيدة تتماشى في الأداء مع المباراتين السابقتين”، معتبرًا أن الفارق بين الطرفين سيكون مرتبطًا بعوامل عدة منها جاهزية اللاعبين البدنية وحضورهم على أرض الملعب والجانب الآخر ربما الأكثر أهمية هي الرغبة والإرادة في تحقيق الفوز.

أضاف: “نحن معتادون على السيطرة على المباريات وخلق فرص مهمة، لكن في مباراة الغد سيكون الوضع صعبًا”، مؤكدًا ضرورة مبادرة فريقه إلى رد فعل سريع بحال خسر الكرة لأن مونتيري يتمتع بسرعة كبيرة ولاعبين ماهرين.

من جهته رأى سالم الدوسري، الذي سجل الهدف الوحيد في مرمى فلامنغو، أن المباراة الأخيرة كانت الحظوظ فيها “50-50″، وفي هذه المباريات أقل الأخطاء تكلفنا كثيرا، مضيفًا: “لعبنا مباراة جيدة ونحن ضمن أفضل أربعة فرق في العالم حاليًا”.

وشدد على أن طموح الفريق لم يكن المركز الثالث، لكن هذه هي كرة القدم أخطاء بسيطة كلفتنا الكثير”.