سويسرا تغلق أحد مفاعلاتها النووية الخمسة

أغلقت السلطات السويسرية، محطة مولبرج للطاقة النووية، اليوم الجمعة، وهي أول حالة إغلاق منذ قررت البلاد في 2011 وقف استخدام الطاقة النووية بشكل تدريجي على المدى البعيد.

وبذلك يتوقف مفاعل مولبرج عن إنتاج الطاقة بعد 47 عامًا من العمل، لتواصل أربع محطات أخرى العمل.

ونقلت هيئة البث التلفزيوني العامة “إس آر إف” صورة حية لعملية الإغلاق من غرفة التحكم بالمحطة.

وفي أعقاب الكارثة النووية التي وقعت في عام 2011 بمحطة فوكوشيما دايتشي اليابانية، قررت سويسرا عدم إقامة مفاعلات نووية جديدة.

وتم السماح بأن تواصل المفاعلات القديمة العمل بموجب شروط سلامة صارمة، ودون تحديد مواعيد لغلقها.

وقررت شركة الطاقة “بي كيه دبليو” التي تقوم بتشغيل مفاعل مولبرج، إغلاق محطتها نظرا لأن التحديثات الفنية المطلوبة لإطالة عمر المفاعل مكلفة للغاية.

وقالت وزيرة البيئة السويسرية سيمونيتا سوماروجا إنه “يوم تاريخي”، مضيفة في رسالة مصورة بالفيديو: “يعطي هذا فرصة لزيادة استخدامنا للطاقة الكهرومائية والشمسية”.

وحتى اليوم، تشكل الطاقة النووية 36 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، وكان مفاعل مولبرج يوفر 5 في المئة من احتياجات الطاقة في سويسرا.

وسوف تستمر عملية إخراج محطة مولبرج من الخدمة 15 عاما ومن المتوقع أن تصل تكلفة ذلك إلى 1.4 مليار فرانك سويسري (1.4 مليار دولار).

وبحسب شركة الطاقة “بي كيه دبليو”، سوف يشمل تفكيك المحطة عملية تطهير 16 ألف طن من الأنقاض المشعة.