وصول أضخم فريق طبي سعودي إلى الخرطوم لإجراء أكثر من 100 عملية قلب مجانية

وصل أضخم فريق طبي سعودي تطوعي من كبار الأخصائيين، إلى الخرطوم، اليوم الجمعة، لإجراء عمليات مجانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية، غدا السبت، بمستشفيي علياء وأحمد قاسم.

ومن المتوقع إجراء 20 عملية قلب مفتوح بمستشفى علياء، و90 عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم.

يأتي ذلك استمرارًا لما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أعمال إنسانية في دول العالم كافة.

ويدشن الفريق الطبي حملة طبية تطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية للبالغين لذوي الدخل المحدود بالسودان، غدا السبت، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم السفير علي بن حسن جعفر.