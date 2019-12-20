رونالدو ورفاقه يرتدون قميصاً خاصاً باللغة العربية خلال #كأس_السوبر في السعودية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن الظهور بقميص خاص يحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية، خلال لقاء الفريق بكأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، والمقرر إقامته في السعودية، وتم تصميم القميص بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي المغربي الشهير شاكر كشغري.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا على تويتر، فكتب حساب بإسم مونديالي: “لفتة رائعة وجميلة جدا، ولكن هناك خطوط عربية جميلة ومتعددة ، أفضل وأجمل من خط النسخ التقليدي”

محمد أيضا قال: “في خطوط عربية كثير أفضل من هذا الخط، تمنيت لو استخدموا غير هذا الخط”، أما عزيز فاكتفى بقول: “فخامة العربي”.