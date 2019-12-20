وزير الدفاع الأميركي: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة داعش وإيران

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش.

وسحبت الولايات المتحدة قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل عملية عسكرية أطلقتها أنقرة ضد الأكراد مما أثار مخاوف من عودة تهديد داعش.

وأكد إسبر في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

على صعيد آخر، قال إسبر إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأميركية الأسبوع المقبل.