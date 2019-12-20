تركيا تعتقل رئيسة بلدية مؤيدة للأكراد

قال مصدر أمني إن السلطات التركية اعتقلت الجمعة رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للاشتباه في صلتها بمقاتلين أكراد في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين للحزب منذ الانتخابات التي أجريت هذا العام

ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بأن حزب الشعوب الديمقراطي له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي الحزب مثل هذه الصلة.

وذكر حزب الشعوب الديمقراطي أن أنقرة عينت رؤساء بلديات بالإنابة في 31 بلدية كان يديرها الحزب في مدن ومناطق في جنوب شرق البلاد منذ الانتخابات التي أجريت في مارس، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن 23 من رؤساء البلديات التابعين للحزب مسجونون في الوقت الراهن قيد المحاكمة.

ويحكم حزب الشعوب الديمقراطي الكثير من المدن في جنوب شرق تركيا ويعين عادة رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة على سبيل المساواة بين الجنسين.

وقال المصدر الأمني إن فيليز بولوتكين رئيسة بلدية سور في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد اعتقلت اليوم الجمعة مضيفا أنه جرى أيضاً اعتقال اثنين من أعضاء مجلس البلدية.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الشرطة داهمت منزل بولوتكين في وقت مبكر اليوم الجمعة. وأظهرت صور الحواجز المقامة حول مبنى بلدية سور.