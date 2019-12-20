قبل لقاء المركز الثالث.. الدوسري يكشف سبب الخسارة أمام فلامنجو

قال نجم فريق الهلال السعودي سالم الدوسري، الجمعة، أن فريقه يركز حالياً على انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامنجو، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح الفريق البرازيلي.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي غداً السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحافي لفريقه، الجمعة، قبل مباراة الغد: “الهلال يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والهلال نادي كبير ويستحق البطولات ويشارك في البطولة الحالية عن جدارة”.

وعن التعامل مع اللاعبين نفسياً بعد الخسارة أمام فلامنغو: “كانت المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق ولكن بعض الأخطاء تكلفك كثيراً، وفقد التركيز في أي لحظة يكلف الكثير”.

وأضاف: “نسعى الآن للفوز بالمركز الثالث من خلال التغلب على مونتيري غداً”.

وأكد الدوسري أن البطولة أظهرت عدم وجود فوارق كبيرة بين الكرة العربية ونظيرتها العالمية ولكن بعض الأخطاء وبعض التفاصيل صنعت الفارق.

وأشار: “الخبرة التي اكتسبها اللاعبون في البطولة الحالية ستفيدهم كثيراً في الارتباطات المقبلة”.