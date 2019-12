شاهد.. حوت ضخم أحدث ضحايا ألغام الحوثي

وقع حوت ضخم في فخ لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية أدى إلى نفوقه، ليكون أحدث ضحايا هذه الألغام التي تهدد الملاحة الدولية وأنشطة الصيد.

وأكد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، الجمعة، أن نفوق هذا الحوت الضخم ناجم عن انفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

ونشر المرصد مقطع فيديو للحوت بعد نفوقه، جراء الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في المياه الإقليمية، وتسببت بمقتل عشرات الصيادين وحرمان آلاف آخرين من مصدر رزقهم، إضافة إلى تهديد الملاحة الدولية.

فيديو .. نفوق حـوت نتيجة إنفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

This whale was found dead along the coast of the Red Sea in #Hajjah Governorate, #Yemen, after being hit by a naval mine. #الألغام_في_اليمن#يمن_خالي_من_الألغام#MinesInYemen pic.twitter.com/rSZCQQvcVa

— المرصد اليمني للألغام (@MinesInYemen) December 20, 2019