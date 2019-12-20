“التسويق وتسويق الذات”.. تفاصيل محاضرة في غرفة الخرج

أقامت غرفة الخرج محاضرة بعنوان (التسويق وتسويق الذات) لدكتور سعد بن عبيد العبدلي، عضو مجلس الشورى والدكتور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقا والمهتم بنشر ثقافة التسويق.

وتحدث الدكتور في المحاضرة عن ذكرياته الجميلة التي كانت في محافظة الخرج منذ 20 عاما والشركات التي أشرف عليها حينذاك كما أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه الآن، داعيا أهلها للاهتمام بها وتسويقها بالشكل الذي يليق بطموحاتها.

كما أكد أن التسويق لا ينحصر على المنتجات والخدمات فقط بل هو عملية تشمل تسويق الوطن للدول الأخرى إيجابيا وتحقيقا لرؤى المملكة العربية السعودية بداية من تسويق الذات والذي ينعكس إيجابيا على المجتمع والوطن.

يذكر أن المحاضرة ضمن مبادرات لجنة ريادة الأعمال بغرفة الفرق وشهدت حضور كبير من أهالي المحافظة يتقدمهم رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش السبيعي ورئيس لجنة ريادة الأعمال ماجد الرفدي والمستشار التسويقي إبراهيم عمر وعدد من منسوبي الغرفة ورجال الأعمال.