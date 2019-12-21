هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة فيما تأثر الرياح الشرقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.