السجن لجاسوس إيران في السويد

قضت محكمة سويدية بسجن سويدي من أصل عراقي عامين ونصف العام، لإدانته بالتجسس على الجالية الأحوازية في السويد، وأماكن أخرى في أوروبا، ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية، ما يمكن أن يعرض أفراد الجالية للأذى.

والأحوازيون أقلية عربية الأصل يعيش أغلب أفرادها في الأحواز، خوزستان الإيراني، وتقول منظمة العفو الدولية إنهم يواجهون اضطهاداً وتمييزاً من قبل السلطات الإيرانية.

وترجع الاضطرابات في خوزستان إلى 100 عام على الأقل عندما تمرد زعيم المنطقة على شاه إيران رضا بهلوي.

وفي 2018 أعلنت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في خوزستان، مسؤوليتها عن هجوم على عرض عسكري في الأحواز عاصمة الإقليم أودى بحياة 25 شخصاً. وبعد الهجوم قبضت السلطات الإيرانية على مئات الأحوازيين العرب.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية في بيان: “أنشطة المتهم وجمعه معلومات عن أبناء الأحواز يمكن أن تسبب اضطهاد عدد كبير من المعارضين الأحواز، وأقاربهم أو حدوث إصابات خطيرة، أو وفيات”.

وأضافت “هذه العملية المخابراتية كانت منظمة وظلت مستمرة لوقت طويل”.

ومضت المحكمة تقول إن المتهم جمع معلومات شخصية عن أفراد في الجالية الأحوازية تحت ستار العمل لنشرة إلكترونية.

وشملت أنشطته تصوير حضور مؤتمرات الأحواز، ومظاهراتهم في المناسبات المختلفة في السويد، وفي مختلف أنحاء أوروبا، وتصوير أرقام لوحات سياراتهم، وتفاصيل دخول أفراد الجالية على الإنترنت بين 2015 و2019.