“اليويفا” يعاقب الاتحاد التركي

عاقبت لجنة الرقابة والانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، 16 لاعباً بالمنتخب التركي لتأديتهم “تحيات عسكرية تعد غير لائقة” خلال التصفيات المؤهلة لبطولة “يورو 2020” أمام ألبانيا وفرنسا في 11 و14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الترتيب.

وأعلن “يويفا” يوم امس الجمعة، عن قرار اللجنة بشأن سلوك اللاعبين الأتراك الذين قاموا بمظاهر ذات طبيعة غير رياضية كالتحية العسكرية، التي تعد غير لائقة بالنظر إلى الوضع السياسي في وقت المباريات المذكورة.

ولهذا وبسبب حوادث أخرى قام بها الجمهور خلال مباراة فرنسا، قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو على الاتحاد التركي لكرة القدم.