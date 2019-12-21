48 شخصية عراقية تتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة

صرح نائب في البرلمان العراقي بأن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقـال الـنائب عباس العطافي عضو البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية اليوم السبت إن “الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الــوزارات التنفيذية وغيرها لـحـين تـكـلـيـف إحـدى الـشـخـصـيـات بمنصب رئيس الوزراء المقبل”.

وكشف أن رئيس الجمهورية برهم صـالح ” تسلم طـلـبـات مـن 48 مـرشـحـاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن” .

وأوضح “بعض المـرشـحـين قـدمـوا طلـبـات شخصية فـي حين أن الاخـريــن رشـحـتـهـم الأحـــزاب، ومـنـهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر .

وشدد العطافي على ضرورة أن “يـكـون رئـيـس الــوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الــجــدد ولا يـجـامـل أحدا وشجاعـا ونـزيـهـا وصـاحـب خبرة فـي العمل الميداني ومتواجدا فـي الـعـراق ولا يحمل جنسية أخــرى.

وأشار إلى أن “التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق”.