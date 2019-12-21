تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة #وظايف_شاغرة

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين و المتعاونات ، للفصل الدراسي الثاني 1441/1440هـ، حسب التخصصات المتاحة على الموقع.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها: أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ألا يقل تقديره عن (جيد جداً) في مرحلة البكالوريوس وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

أن يجتاز المقابلة الشخصية ويكون الترشيح حسب الأفضلية، وفق العناصر التالية:

– المعدل التراكمي 40%.

– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30%

– لحملة البكالوريوس.

– المؤهلات والخبرات 10% لحملة البكالوريوس، 40% لحملة الماجستير والدكتوراه).

– 20% المقابلة الشخصية.

» الوثائق المطلوبة عند التقديم:

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صورة من الهوية.

3- صور الخبرات العملية.

4- خطاب موافقة جهة العمل.

وسيكون العقد فصل دراسي واحد ويحق للجامعة فسخه قبل إكمال المدة في حال قصر المتعاون أو المتعاونة في أحد بنوده.

وأنه ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط ( taawon.ub.edu.sa ) خلال الفترة من 25 – 29 / 4 / 1441 هـ .