مصرع 13 حوثياً في الحديدة

لقي 13 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب 67 في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن في الأيام الثلاث الماضية.

وأفادت مصادر للموقع الإلكتروني التابع لـ”المركز الإعلامي لألوية العمالقة”، أن مستشفيات الحديدة وصنعاء استقبلت جثث 13 مسلحاً و67 مصاباً من مسلحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بينهم قيادي ميداني.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال التصدي لهجمات واسعة شنتها الميليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت في ساعة متأخرة من أمس الجمعة قصفاً صاروخياً ومدفعياً عنيفاً على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.