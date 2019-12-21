المملكة تنفي الضغط على باكستان لثنيها عن حضور قمة ماليزيا

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان عدم صحة الانباء التي تروج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.

وشددت السفارة في بيان اليوم على ان هذه الانباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الاخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الاسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الاسلامي والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.