الاتحاد الأوروبي “يعارض” العقوبات على شركات بناء خط الغاز الروسي إلى أوروبا

أعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن إدانته للعقوبات الأميركية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب “نورد ستريم 2” الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة”.

كما دانت الحكومة الألمانية السبت العقوبات الأميركية التي فرضت على خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” (نورد ستريم 2)، معتبرة أنها “تدخل في شؤننا الداخلية”.

وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن “الحكومة نرفض هذه العقوبات خارج الحدود”، موضحة أنها “تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية”.