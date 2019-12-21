“الحريري” يرد على اتهامات صحفية بتسوية مع الثنائي الشيعي لتكليف دياب بتشكيل الحكومة

رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، على ما أوردته جريدة “اللواء” عن تسوية بينه وبين الثنائي الشيعي أفضت إلى تكليف الدكتور حسان دياب

بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم السبت: “أوردت جريدة اللواء في عددها اليوم تقريراً اخبارياً يزعم إبرام تسوية كاملة بين الحريري والثنائي الشيعي انتهت إلى تكليف حسان دياب وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام وأمور أخرى نسبت إلى التسوية المزعومة”.

وأضاف البيان: “يؤكد المكتب الإعلامي أن كل ما ورد في التقرير غير صحيح ويقع في خانة التحليل والتكهن، وأن الأمر الوحيد الذي جرى التوافق والتأكيد عليه بين الحريري والثنائي الشيعي هو العمل بكل الوسائل على منع الفتنة وحماية السلم الأهلي”.