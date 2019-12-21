“التعليم” تهيئ طلاب الابتدائية من الثالث إلى السادس للاختبارات التحريرية

يشهد يوم غدٍ الأحد، عودة الاختبارات الختامية لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، إلى جانب التقويم الدراسي في بعض المواد الدراسية التي سبق وأعلنت عن آلياتها وضوابطها وزارة التعليم ضمن التعديل على “المادة الخامسة”، بهدف تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي، مؤكدة على أهمية مشاركة أولياء الأمور، وتقديمهم الدعم والتهيئة فيما يتعلق بأداء أبنائهم وبناتهم، ومدى استعدادهم لدخول الاختبارات الختامية.

واعتمدت وزارة التعليم تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً في بقية المواد، وفقاً لمستويات الأداء، كذلك تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويماً مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة.

وتعمل لجان التوجيه والإرشاد المشكلة من جهاز الوزارة، وإدارات التعليم على متابعة الأدوار المنوطة بالفرق العاملة داخل المدارس لتعريف الطلبة قبل الاختبارات بتعديلات لائحة تقويم الطالب، وتحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتوعية الأسر وأولياء الأمور بالطرق التربوية للتعامل مع الطلبة في مرحلة ما قبل الاختبارات بما يتوافق مع لائحة التقويم، إضافة إلى توعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلبة لأداء الاختبارات الختامية.

وفي ذات السياق خصصت وزارة التعليم خط اتصالات مباشر للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلبة داخل المدارس لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات.

وتؤكد وزارة التعليم، أن البدء بتطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب من شأنها تطوير ممارسات أكثر دقة وموضوعية لمفهوم التقويم ومتطلباته بصفته عنصراً من أهم عناصر المنهج التعليمي، والتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف والخبرات الأساسية في كل مادة دراسية، كما أنها ستساهم في اتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسيد الفهم الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية، والتعرف على استعدادات الطلاب الموهوبين وتوجيههم نحو البرامج المتخصصة.