“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة في “تويتر”.. وهكذا تحمي حسابك

أطلق الحساب الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، السبت، تحذيرا أمنيا من ثغرة في تطبيق Twitter.

وقال “الأمن السيبراني” إن الثغرة تمكن المهاجمين من التحكم في الحسابات مثل إرسال رسائل خاصة ونشر التغريدات، كما تمكنهم من الوصول والاطلاع على بيانات الحساب مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة

وأصوى المركز لتجنب اختراق الحسابات بتحديث تطبيق فورا من خلال متجر جوجل بلاي أو عبر اتباع الرابط المباشر للتحديث:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en_US