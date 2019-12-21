بريطانيا تصدر قطعة نقدية جديدة لمناسبة “بريكست”

أمرت الحكومة البريطانية، بإصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسين سنتًا لمناسبة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 يناير 2020.

وكانت وزارة المالية البريطانية، اضطرت في أكتوبر إلى تعليق إنتاج هذه القطعة بسبب تأجيل موعد بريكست الذي كان مقررا في 31 أكتوبر 2019 قبل أن يتأجل للمرة الثالثة حتى نهاية يناير المقبل، وتم صك مليون قطعة لهذا الغرض.

واتخذ قرار استئناف إنتاج هذه القطعة مع موعد بريكست الجديد، بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين بقيادة المتحمس لبريكست بوريس جونسون، في انتخابات 12 ديسمبر، بحسب وثيقة رسمية.

واجتاز اتفاق بريكست الذي ابرمه جونسون مع الاتحاد الاوروبي، الجمعة مرحلة أولى حاسمة في البرلمان ما يضع المملكة على سكة الخروج من الاتحاد.

وستحمل القطعة النقدية الجديدة سواء في نسختها الذهبية او الفضية او من نحاس النيكل عبارة “سلام وازدهار وصداقة مع كل الأمم”.