حمد بن جاسم باع فندقين يملكهما في لندن لشركة يدعمها ابن عم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق

كشف تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، السبت، عن قيام رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ببيع فندقين يملكهما في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت مصادر مطلعة على الصفقة “إن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق وافق على بيع فندقين مملوكين في لندن مقابل 255 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) لشركة (Vivion Investments)”.

وأوضح تقرير بلومبرج أن الشركة التي اشترت فندقي “Sanderson” و”St. Martins Lane”، هي شركة عقارات موجودة في لوكسمبرج مدعومة من عائلة قطب الأعمال الإسرائيلي أمير دايان ابن عم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، نقلا عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

كانت صحيفة “التايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن حمد اشتري الفندقين منذ نحو 8 أعوام مقابل 192 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة الموجودة في لوكسمبرج منشور عبر موقعها، الجمعة، قولها إنها وافقت على شراء فندقين بمكان متميز في لندن مقابل 255 مليون جنيه إسترليني، دون تحديد العقارات أو البائع، ورفض ممثل الشركة الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأشارت الوكالة إن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق قد عرض الفندقين الموجودين في لندن للبيع خلال الصيف مع آخر في باريس.

في يناير الماضي، أعلنت مصادر مطلعة أن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني يفكر في بيع فنادق فخمة في لندن وباريس، تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.