الحكومة اليمنية: الحوثي يجند طالبات المدارس لإلحاقهن في تشكيلات مسلحة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تنفذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات عبر المدارس، بهدف إلحاقهن بتشكيلاتها المسلحة (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية.

وأضاف الإرياني أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات المليشيا الحوثية استخدام النساء في عمليتها الارهابية، والتدمير الممنهج للقيم والاعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية.

ودعا المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات الاجرامية وكل أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.