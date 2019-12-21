فيسبوك تطور نظام تشغيل خاصا بها يغنيها عن أندرويد

تعكف شركة فيسبوك على تطوير نظام تشغيل خاصا بها قد يغنيها عن نظام أندرويد الذي تقدمه جوجل، حسب ما نقل موقع ذا فيرج التقني.

وذكر تقرير لتقرير جديد صادر عن مجلة The Information أن فريقا من فيسبوك وعلى رأسه مارك لوكوفسكي، وهو من قدماء العاملين لدى شركة مايكروسوفت، الذين شاركوا في ابتكار نظام التشغيل Windows NT.

ووفقا للتقرير ذاته فإن بعض التسريبات تشير إلى أن نظام التشغيل الجديد يعمل على نسخة معدلة من نظام أندرويد لكن على أجهزة Oculus وPortal حصريا.

فيكوس كيركباتريك، وهو من رواد التقنية الجديدة لفيسبوك قال في الصدد إنه “من الممكن جدا أن يستغني فيسبوك عن نظام أندرويد” ثم تابع “هذا سيقلل بل سيقضي على سيطرة غوغل في المجال”.

رئيس قسم الأجهزة في شركة فيسبوك أندرو بوسورث، قال من جانبه “نريد حقًا التأكد من أن لنا مكانا خاصا بنا في المستقبل” ثم تابع “لا يمكن أن نثق بالسوق أو المنافسين لضمان حدوث ذلك، سنفعل ذلك بأنفسنا. ”

وجنبا إلى جنب مع أجهزة Oculus وPortal، يعمل فيسبوك أيضًا على نظارات الواقع المعزز. وفقًا لبوسورث.

وقد تطرح هذه النظارات، التي تحمل الاسم الرمزي “أوريون”، في وقت مبكر من عام 2023.

يشير التقرير كذلك إلى أن فيسبوك يأمل في النهاية في اتباع نهج مشابه لشركة آبل مع أجهزتها في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة فيسبوك الأخيرة لإنتاج نظام تشغيل خاص به لم تسير على ما يرام.

ونتج عن هذه المحاولة إصدار متشعب من نظام أندرويد تم تشغيله على هاتف أنتجته شركة HTC في عام 2013.

ولم يحظ الجهاز بإعجاب المستخدمين، بينما هزت قضايا الخصوصية شركة فيسبوك طيلة السنوات الأخيرة.