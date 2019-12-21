أبو مكة أفضل لاعب في مونديال الأندية ونجم #الهلال يتوج بجائزة الكرة البرونزية #ليفربول#الهلال_مونتيري

أحرز المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية والتي اختتمت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2 / 1 في المربع الذهبي ثم على فلامنجو البرازيلي 1 / صفر اليوم السبت في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.