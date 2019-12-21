غضب في المغرب بسبب قرار تركيا إيقاف التأشيرات

ساد غضب في الأوساط المغربية بعدما اتخذت تركيا قرارا بعدم تجديد تصاريح الإقامة لسنة واحدة الممنوحة للمغاربة بغرض السياحة، ما قد يؤدي إلى طرد تركيا آلاف المغاربة الذين يعيشون هناك.

وأعلنت المديرية العامة التركية لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية عن هذا الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن آلاف المغاربة يعيشون ويعملون هناك بموجب تصاريح إقامة سياحية. ويحاول بعض المغاربة الذين يصلون بتصريح سياحي العثور على عمل والبقاء في تركيا ومواصلة تجديد تصريح الإقامة لمدة عام واحد.

وفقا للقانون الجديد سيسمح بتجديد تصريح الإقامة لأسباب سياحية في عام 2020. وعلى المغاربة الذين يرغبون في البقاء في تركيا للعمل أن يتقدموا بطلب للحصول على نوع مختلف من تصاريح الإقامة، والذي سيكون بتشديدات وعراقيل كبيرة.