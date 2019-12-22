كوريا الشمالية توسع منشأة لتصنيع صواريخ تصل إلى أمريكا

وسعت كوريا الشمالية من مصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وذلك بإضافة بناء جديد ما أثار مخاوف من أن الدولة المنعزلة ستستأنف تجارب الأسلحة التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وذكر التقرير أن صور القمر الاصطناعي التجاري، التي التقطتها شركة “بلانيت لابس” للتصوير أظهرت بناء مؤقتا أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. وأشار التقرير إلى أن تحليل الصور أجراه جيفري لويس، مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد ميدلبوري للدراسات الدولية الذي يعمل بالشراكة مع شركة التصوير.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الأسلحة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده كيم يونج أون بنفسه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم عرض أفضل في المفاوضات والمحدد بنهاية العام الجاري، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.