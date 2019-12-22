عاجل… مصادرة كميات من السجائر بسوق النكاسة العشوائي بمكة

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة وشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة على السوق الشعبي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة، بهدف متابعة أوضاع المواقع الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، وتكثر فيها المخالفات والعشوائيات للقضاء على الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقَّاد أن الحملة أسفرت عن مصادرة 15 مبسطاً عشوائياً لبيع الخضروات واللحوم والدجاج والأسماك مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة 12 صندوقاً يحتوي على أعداد كبيرة من السجائر.

وأشار بأنه تم القبض على 21 شخصاً مخالفاً من جنسيات مُختلفة، وذلك لمخالفتهم لنظام الإقامة والعمل، مبيناً انه تم اعداد المحاضر اللازمة لضبط المخالفين وترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي عن طريق الجهات الأمنية المشاركة.

وبيّن أن هذه الحملة هي امتداد للحملات السابقة التي استهدفت الأسواق العشوائية بالمنطقة، مؤكداً أن الفرق الرقابية بقسم الأسواق بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل هذه المخالفات.