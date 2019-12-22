إخوان #اليمن يبحثون عن الاستقواء بـ”أردوغان” #تركيا #قطر

كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن مشاورات سرية في إسطنبول لتشكيل تحالف سياسي يمني من شخصيات محسوبة على قطر، حيث يخطط إخوان اليمن الذي يقفون وراء هذا التكتل، بالاستقواء العسكري والسياسي في تركيا.

وقالت المصادر، وفقاً للصحيفة، إن سياسيين وإعلاميين يمنيين توافدوا على إسطنبول من بينهم مسؤولون في الحكومة عرفوا بمواقفهم المعادية للتحالف العربي، للمشاركة في مشاورات سرية للإعلان عن تحالف سياسي وإعلامي يمني يضم شخصيات من تيارات محسوبة على قطر تسعى لتنظيم صفوفها في مواجهة التحالف العربي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التكتل السياسي يحظى بدعم من النظام التركي وأنه قد يستخدم لابتزاز التحالف العربي والتلويح بورقة طلب التدخل التركي في الملف اليمني على غرار ما شهدته سوريا وليبيا.

ووفقاً للمصادر، تشارك في مشاورات إسطنبول قيادات سياسية وناشطون إعلاميون تبنوا مواقف معادية للتحالف العربي بشكل معلن، مؤكدةً أن الحراك السياسي والإعلامي اليمني الذي تشهده إسطنبول بلغ ذروته في الأيام الماضية، مع توافد المزيد من القيادات المحسوبة على قطر وجماعة الإخوان إلى تركيا.