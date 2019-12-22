باهبري يوجه رسالة لجماهير #الهلال

وجه لاعب فريق الهلال السعودي هتان باهبري، رسالة اعتذار لجماهير ناديه، عقب الخسارة أمام مونتيري المكسيكي 3-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية لكرة القدم والتي اختتمت يوم امس السبت.

وعبر باهبري عن حزنه الشديد بسبب الخسارة، مؤكداً أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، وأن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية امتداداً للمستويات المميزة التي قدمها على مدار البطولة منذ بدايتها رغم ان النادي يشارك لأول مرة في مونديال الأندية.

وقال باهبري بعد المباراة: “الحمد لله على كل حال كنا نطمح في الفوز باللقب العالمي ولكن لم نوفق في ذلك وكذلك لم يحالفنا التوفيق فى تحقيق الفوز على مونتيري أمس لنحصد المركز الرابع بالبطولة، ولهذا يجب علينا أن نعتذر لجماهيرنا علي هذه الخسارة”.

وأضاف: “عانينا من الإرهاق في آخر مباراتين بالبطولة وهذا كان واضحاً، على اللاعبين ولكن اللاعبين لم يقصروا على الإطلاق وإن شاء الله نعوضها في قادم المباريات”.

واحتل الهلال المركز الرابع بالمسابقة، بعد الخسارة أمام مونتيري، إذ كان بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على الترجي التونسي 1-0 في الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فلامنغو البرازيلي 1-3 في الدور قبل النهائي.