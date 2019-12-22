أجهزة الكترونية لحفظ الكتب وتقديم ضيافة لأولياء الأمور بالطائف

في اطار حرصها للحفاظ على الكتاب المدرسي وتزامناً مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ومنعاً لإمتهان الكتب وفرت مدرسة السيل للبنين أجهزة لحفظ الكتب المستغنى عنها من قبل الطلاب حيث أعد المرشد الطلابي سالم المقاطي أجهزة الكترونية لإيداع ووضع الكتب بها مؤطرة بعبارات الشكر والتقدير للطلاب لتعاونهم مع قيادة المدرسة.

من جانبه وتزامناً مع انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ والاجواء الشتويه قدمت قائدة متوسطة وثانوية حداد ببني مالك الأستاذة أريج الثبيتي مبادرة لأولياء أمور الطالبات (أنتظر ابنتك في ضيافتنا) وهي عبارة عن تقديم ضيافة متكاملة لأولياء الأمور و أكلات شعبية ومشروبات ساخنة وذلك نظرا لبرودة الجووذلك حتى خروج بناتهم من الاختبارات وعودتهم للمنازل فوراً .

أولياء الأمور قدمو شكرهم لقائدة المدرسة ومنسوباتها على هذه المبادرة وتعد القائدة أريج الثبيتي من القائدات المتميزات في عملهن على مستوى تعليم الطائف.