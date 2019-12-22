وزير النفط الكويتي: انعكاسات طيبة لاتفاق خفض الإنتاج على أسواق النفط

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اليوم الأحد، إن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر.

وأضاف “الفاضل” للصحفيين، أن هناك “انعكاسات طيبة” لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض.

وأكد أن استقرار أسعار النفط يعود أيضًا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن الدراسات تتوقع استمرار استقرار الأسواق خلال النصف الأول من العام 2020 متمنيًا حدوث ذلك.