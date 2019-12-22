وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنفذ حملة لتجنيد طالبات المدارس

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس.

وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن ذلك جاء ضمن أعمال “الجماعة الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها”.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها النسوية المسلحة واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية.

وتابع: “يندرج ذلك ضمن محاولات المليشيا الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية”.

ودعا الوزير اليمني، المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات “الإجرامية” وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.

وقال إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات الإرهابية وعمليات تجريف وغسل عقول الأطفال والنساء والشباب في اليمن من قبل المليشيا الحوثية غير مبرر، مشددا على أن الجميع سيدفع الثمن غاليا إن لم يتم التصدي لجرائم الحوثيين وممارساتهم الإرهابية كما حدث مع التنظيمات الإرهابية الأخرى.