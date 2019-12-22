عاجل.. أمانة الرياض: مقيم يدعي أن لديه هواية تربية الحيوانات المفترسة ألقى بنفسه في حظيرة النمور

أصدرت أمانة منطقة الرياض، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، بشأن واقعة افتراس نمر لشخص في حديقة حيوان بحي الملز في الرياض.

وقالت: “إشارة إلى تداول فيديو حادثة حديقة الحيوان بالملز، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم أمس السبت، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة النمر البنغالي، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلًا أحضره معه مسبقًا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر”.

وأضافت في بيان لها اليوم الأحد: “تم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة وذلك بإطلاق طلقتين مخدرة على النمر، وعلى إثر ذلك تم تخدير النمر، وإخراج الزائر المدعو محمد عبدالمحسن سوداني الجنسية، مواليد 1995، من قبل حراس الحديقة بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب الحديقة حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث، حيث نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك، ادعى أنه لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة”.