وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة، عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وتستمر فترة التسجيل، مدة شهر ابتداءً من اليوم الأحد حتى الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تُترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كافة المجالات.