“مدني الباحة” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية وهطول أمطار متفرقة على جميع أنحاء المنطقة، اليوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة مما يستوجب البعد عن بطون الأودية وأخذ الحيطة والحذر.