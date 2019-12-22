بالصور: أندية مدارس الحي للبنين في الطائف تناقش خطتها للشهر القادم

عقد ممثل أندية الحي للبنين في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف سامي العصيمي وبحضور مشرف أندية الحي عزيز الشريف اجتماعا مساء اليوم بقادة الاندية الترفيهية التعليمية في تعليم الطائف والمكاتب التابعة لها تعليميًا ومشرفي الاندية في نادي الحي بالمدينة الكشفية بالحوية.



ورحب العصيمي بالحضور مشيدا بجهودهم المبذولة بالأندية ومتطلعًا منهم بذل المزيد لخدمة أبنائنا الطلاب.



وتم مناقشة المحاور المدرجة على جدول الاجتماع لتنفيذ عدة من الفعاليات والبرامج حيث تم مناقشة ألية عمل وكيفية إعداد خطة العمل للبرامج التالية مهرجان واعد مسابقات واعد ، دورات تدريبية ، برامج الخطة التشغيلية .

وفي ختام الاجتماع قدم العصيمي شكره وتقديره لمشرف أندية الحي عزيز الشريف على المتابعة والشكر موصول لكافة قادة الاندية ومشرفيها على جهودهم المبذولة كما قدم شكره لقائد ومنسوبي نادي حي المدينة الكشفية لاستضافته لهذا الاجتماع متمنيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.