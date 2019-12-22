عقوبات جديدة من ترامب تستهدف الاقتصاد التركي والجيش

يستهدف مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 738 مليار دولار القطاعين المالي والعسكري في تركيا مما يزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

يتضمن مشروع القانون حظراً على نقل طائرات مقاتلة من طراز Lockheed Martin F-35 أو مكوناتها إلى تركيا بسبب شرائها نظام الصواريخ S-400 الروسي، وفقا لرويترز.

كما يدعو ترامب إلى تنفيذ العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، والذي يتضمن 12 إجراءً يستهدف الاقتصاد التركي وقطاع الدفاع.

قال أوزغور أونوهيسارشيكلي، مدير مكتب أنقرة لصندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة، إن التهديد بفرض عقوبات على تركيا في مشروع قانون الدفاع مهم وعلامة على موقف واشنطن المستقبلي المحتمل في علاقتها مع أنقرة.