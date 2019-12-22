ابنة الشاعر محمد الماغوط ترفض وسام بشار الأسد: لا أقبل تكريما من مجرم

أعلنت الشاعرة السورية “سلاف الماغوط” ابنة الشاعر الكبير الراحل “محمد الماغوط”، رفضها وراثة وسام الاستحقاق الذي منحه بشار الأسد لوالدها في العام 2005.
وكتبت الشاعرة “سلاف” على صفحتها في “فيسبوك”: ”الوسام الذي هداه بشار الأسد لوالدي لا أريده، لا أقبل كوريثة وساما من مجرم”، وذلك ردا على أحداث “معرة النعمان” بريف إدلب.
وأضافت الشاعرة “الماغوط” في تعليقاتها: “ما عاد عندي صبر من البداية موقفي هو نفسه منذ البداية بس ما حبيت أخسر أهلي في سوريا لأنهم حياديين من الخوف طبعا، بس وقاحة إعلام هالنظام لا سابق لها و لا مثيل”.
وتابعت “الماغوط”: “من ورا بشار صرت اخجل قول أنا سورية، الناس ترى فقط الظاهر في الخارج ولا يعرفون إن كان علي حق أو لا، يعني صورة سوريا و مصير سوريا و اسم سوريا بيد رجل معتوه”.
يذكر أن محمد الماغوط شاعر وأديب سوري، ولد في “سلمية” بمحافظة حماة. اشتهر بالأدب السياسي الساخر وألف العديد من المسرحيات الناقدة. كما كتب الرواية والشعر، وامتاز بالقصيدة النثرية التي يعتبر واحدًا من أهم روادها، وله دواوين عديدة، من أشهر مؤلفاته “سأخون وطني”، و”سياف الزهور