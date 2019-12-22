ابنة الشاعر محمد الماغوط ترفض وسام بشار الأسد: لا أقبل تكريما من مجرم

أعلنت الشاعرة السورية “سلاف الماغوط” ابنة الشاعر الكبير الراحل “محمد الماغوط”، رفضها وراثة وسام الاستحقاق الذي منحه بشار ‏الأسد لوالدها في العام 2005.‏

وكتبت الشاعرة “سلاف” على صفحتها في “فيسبوك”: ‏‎”‎الوسام الذي هداه بشار الأسد لوالدي لا أريده، لا أقبل كوريثة ‏وساما من مجرم”، وذلك ردا على أحداث “معرة النعمان” بريف إدلب.‏

وأضافت الشاعرة “الماغوط” في تعليقاتها: “ما عاد عندي صبر من البداية موقفي هو نفسه منذ البداية بس ما حبيت أخسر أهلي في سوريا لأنهم حياديين من الخوف طبعا، بس وقاحة إعلام هالنظام لا سابق لها و لا مثيل”.‏

وتابعت “الماغوط”: “من ورا بشار صرت اخجل قول أنا سورية، الناس ترى فقط الظاهر في الخارج ولا يعرفون إن ‏كان علي حق أو لا، يعني صورة سوريا و مصير سوريا و اسم سوريا بيد رجل معتوه‎”.

يذكر أن محمد الماغوط شاعر وأديب سوري، ولد في “سلمية” بمحافظة حماة. اشتهر بالأدب السياسي الساخر وألف العديد ‏من المسرحيات الناقدة. كما كتب الرواية والشعر، وامتاز بالقصيدة النثرية التي يعتبر واحدًا من أهم روادها، وله دواوين ‏عديدة، من أشهر مؤلفاته “سأخون وطني‎”‎، و”سياف الزهور