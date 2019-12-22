كيف يمكنك تصفح ملفات على جوجل دون إنترنت؟

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد على نسختها التجريبية من متصفح “جوجل كروم” يتيح تصفح الملفات حتى دون الإنترنت.

وذكرر تقرير لموقع “إنكادجيت” المتخصص بالتقنيات التكنولوجية، أن النسخة الجديدة تسمح للمتصفحين العثور والاطلاع على الملفات غير المتصلة بالإنترنت حتى لو انقطع الأخير.

ونقل الموقع أن الإصدار التجريبي من متصفح “كروم 80” الذي يوفر هذه الإمكانية، متاح في الوقت الراهن على أنظمة تشغيل “أندرويد” و”كروم أو إس” و”لينوكس” و”ماك أو إس” و”ويندوز”.

ومن المنتظر أن تكون النسخة النهائية متاحة في الأسابيع القليلة القادمة، ويسمح تحديث “كروم 80” للتطبيقات المتقدمة المتواجدة على الشبكة عرض جميع المحتويات التي لا تحتاج للاتصال بالإنترنت لتصفحها.

ويقوم متصفح كروم 80 بفهرسة هذا المحتوى وعرضه على المتصفحين، وتدعم التقنية ملفات “اف تي بي” من مقاطع فيديو وملفات أخرى وسيمكن تحميلها بدون إنترنت، ويمكن لهذه الخاصية أن تحل مشاكل تصفح الملفات عند انقطاع الإنترنت.