أردوغان: تركيا ستزيد الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستزيد الدعم العسكري للحكومة

الليبية المعترف بها دوليا إذا اقتضت الضرورة وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة لها وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري الشهر الماضي.

وتساند تركيا حكومة فائز السراج (حكومة الوفاق الوطني) في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011.

وأفاد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أطلعت عليه رويترز الشهر الماضي بأن تركيا أرسلت بالفعل معدات عسكرية لحكومة السراج على الرغم من حظر سلاح فرضته عليها الأمم المتحدة.

وقالت تركيا كذلك إنها قد تنشر قوات في ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. وتواجه حكومة السراج هجوما بدأ منذ شهور من قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق البلاد.

وقال أردوغان الذي تحدث في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد إن تركيا قدمت في الآونة ألأخيرة دعما “جادا للغاية” لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن تركيا تفدي دولة ليبيا “بحياتها”.