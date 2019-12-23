شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة للجنسين في التدريب التقني #وظايف_شاغرة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح مسابقة وظيفية لسد احتياجها في عدد من الوحدات التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة، فعلى الراغبين من المواطنين التقديم على الوظائف من خلال رابط وظائف بموقع المؤسسة الإلكتروني، وفق مايلي :

1- يكون التقديم على الوظائف الرجالية رقم (377) والوظائف النسائية رقم (378) اعتباراً من يوم الاثنين 26 / 4 / 1441 هـ وحتى نهاية يوم السبت 2 / 5 / 1441 هـ من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني ( www.tvtc.gov.sa ) .

2- بعد الانتهاء من عملية التقديم في موقع المؤسسة يرجى طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.

3- سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار المحوسب و المقابلة الشخصية للمتقدمين المنطبقة عليهم شروط شغل الوظيفة لاحقاً ، علماً بأن المؤسسة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة يتم إدخالها من قبل المتقدم وعدم صحتها عند مطابقتها مع المؤهل والدورات التدريبية و الخبرات الوظيفية عند الحضور للمقابلة الشخصية.

4- حضور الاختبار والمقابلة الشخصية لا يعني انطباق شروط شغل الوظيفة على المتقدم، وسيتم تدقيق وفحص جميع البيانات من قبل اللجنة الرئيسية.

5- على جميع المتقدمين ممن سبق لهم التسجيل في قاعدة البيانات تعبئة طلب جديد لكي يتمكن المتقدم من تحديد الرغبات الجديدة.

6- شغل الوظائف يكون حسب الفئات الوظيفية المتوفرة عند إعلان النتائج.

7- بعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسين ممن سبق ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.

9- لإضافة البرامج التدريبية يجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 1441/04/26هـ، علماً بأنه لن يتم النظر في البرامج التدريبية الغير مدخله في نظام المسابقة.

10- لإضافة الخبرات الوظيفية يجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 1441/04/26هـ،وفي مجال الوظيفة المتقدم عليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الخبرة الوظيفية الغير مدخله في نظام المسابقة.

11- سيتم استبعاد المتقدم الذي لا يتقيد بإدخال جميع بيانات المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

12- جميع الوظائف يشترط لها بأن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم، ولمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]